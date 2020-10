Gorillaz senza confini di genere (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Nel corso dei 20 anni di storia dei Gorillaz, per citare McLuhan, il mezzo è sempre stato il messaggio. La band virtuale più famosa del pianeta infatti, nata nell’era post-Britpop, ha demolito ogni mitologia pop con dischi concettuali e auto-ironici. Incarnandosi in avatar cartoon, anche nei concerti 3-D, e rifiutando così il gioco dell’esposizione divistica e patinata. Ma Damon Albarn e soci hanno fatto molto di più. Esplorando ogni genere musicale e facendo convivere il punk rock con sfavillanti ballate … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Nel corso dei 20 anni di storia dei, per citare McLuhan, il mezzo è sempre stato il messaggio. La band virtuale più famosa del pianeta infatti, nata nell’era post-Britpop, ha demolito ogni mitologia pop con dischi concettuali e auto-ironici. Incarnandosi in avatar cartoon, anche nei concerti 3-D, e rifiutando così il gioco dell’esposizione divistica e patinata. Ma Damon Albarn e soci hanno fatto molto di più. Esplorando ognimusicale e facendo convivere il punk rock con sfavillanti ballate … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

La creatura di Damon Albarn non ha mai avuto un’identità così indefinita. Più che una band è un contenitore musicale senza forma dove c’è spazio per Elton John e Skepta, Cure e St. Vincent ...

Tra le proposte delle uscite di ottobre troviamo grandi nomi come Springsteen, Ben Harper e i Gorillaz, ma anche il folk di Laura Veirs, il trio rap clipping. e la rock band Songhoy Blues ...

