"Fuori i soldi per la scuola", a Milano presidio contro la didattica a distanza (Di martedì 27 ottobre 2020) Milano, 27 ottobre 2020 - Sono alcune decine gli studenti, insegnanti e genitori che stanno tenendo un presidio di protesta contro la decisione della Regione Lombardia di tornare interamente alla ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 27 ottobre 2020), 27 ottobre 2020 - Sono alcune decine gli studenti, insegnanti e genitori che stanno tenendo undi protestala decisione della Regione Lombardia di tornare interamente alla ...

matteosalvinimi : Il governo piega le istituzioni all’ideologia, snobba l’opposizione (maggioranza nel Paese), trova soldi per i clan… - andreacanton : @matteosalvinimi Sempre molto bravo a puntare il dito, ma la soluzione per lei sarebbe tenere aperto tutto come nie… - Paulus20821281 : @ksnt63 @GDF Esatto, tanti soldi salterebbe fuori! - qn_giorno : 'Fuori i soldi per la scuola', a #Milano presidio contro la didattica a distanza / FOTO - RiccardoLaudad1 : Poverina. È fuori tempo massimo in ogni caso. E poi dei soldi che cazzo se ne fanno se nn sanno come pianificare un… -

Ultime Notizie dalla rete : Fuori soldi Se chiudete, fuori i soldi ilGiornale.it Renzi risponde a Conte: “Decreti vanno adottati su basi scientifiche non su emozioni passeggere”

Ma fonti di governo assicurano che il dpcm è chiuso e non c'è spazio per aggiustamenti fuori tempo massimo ... Servono i test, non i banchi a rotelle". "E servono i soldi del Mes: continuare a dire NO ...

Milano, sit-in sotto Palazzo della Regione di studenti e docenti: “Fuori i soldi per la scuola”

I manifestanti, dotati di striscioni che recitavano: "La Regione rinuncia, noi no. Fuori i soldi per la scuola" e "Il futuro non è a distanza", si sono dati appuntamento alle 9.30. Guerriglia nella ...

Ma fonti di governo assicurano che il dpcm è chiuso e non c'è spazio per aggiustamenti fuori tempo massimo ... Servono i test, non i banchi a rotelle". "E servono i soldi del Mes: continuare a dire NO ...I manifestanti, dotati di striscioni che recitavano: "La Regione rinuncia, noi no. Fuori i soldi per la scuola" e "Il futuro non è a distanza", si sono dati appuntamento alle 9.30. Guerriglia nella ...