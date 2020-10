Flash News del 27 Ottobre 2020 (Di martedì 27 ottobre 2020) Si estende la protesta contro le restrizioni previste nell’ultimo provvedimento del Governo per il contenimento del Coronavirus. A Milano e a Torino, ieri sera ci sono stati scontri sfociati anche nel saccheggio, che hanno portato a denunce e arresti. A Napoli, oggi, giornata di mobilitazione con proteste pacifiche e nessun incidente;Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha incontrato le categorie colpite dalle misure anti contagio. Conte difende le decisioni prese dal Governo e dichiara “Lavoriamo per dare aiuti in tempi record. Nessuno soffi sul fuoco, il Decreto non è in discussione, piuttosto va spiegato“;Nel pomeriggio, si è tenuto il Consiglio dei Ministri proprio per varare il provvedimento con i ristori per le aziende più colpite. Previsti aiuti per 5 miliardi di euro. Si allarga la platea delle attività commerciali che ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 27 ottobre 2020) Si estende la protesta contro le restrizioni previste nell’ultimo provvedimento del Governo per il contenimento del Coronavirus. A Milano e a Torino, ieri sera ci sono stati scontri sfociati anche nel saccheggio, che hanno portato a denunce e arresti. A Napoli, oggi, giornata di mobilitazione con proteste pacifiche e nessun incidente;Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha incontrato le categorie colpite dalle misure anti contagio. Conte difende le decisioni prese dal Governo e dichiara “Lavoriamo per dare aiuti in tempi record. Nessuno soffi sul fuoco, il Decreto non è in discussione, piuttosto va spiegato“;Nel pomeriggio, si è tenuto il Consiglio dei Ministri proprio per varare il provvedimento con i ristori per le aziende più colpite. Previsti aiuti per 5 miliardi di euro. Si allarga la platea delle attività commerciali che ...

Ultime Notizie dalla rete : Flash News AS ROMA FLASH NEWS - Tutte le ultime notizie in giallorosso in tempo reale Giallorossi.net Ue: stop dei Verdi a Strasburgo, ‘M5S burattini, Casaleggio sovrano assoluto’/Adnkronos (3)

(Adnkronos) – Dunque nel paper ci si sofferma sul meccanismo delle espulsioni, sulla selezione dei candidati organizzata sulla piattaforma Rousseau, dove, “se ai proprietari non piacciono i risultati, ...

(Adnkronos) – Dunque nel paper ci si sofferma sul meccanismo delle espulsioni, sulla selezione dei candidati organizzata sulla piattaforma Rousseau, dove, “se ai proprietari non piacciono i risultati, ...Metti in pausa Ad Blocker per continuare la navigazione sul nostro sito e per continuare a leggere GRATIS le news. Disabilita le impostazioni e aggiorna la pagina.