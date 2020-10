F1, Mario Isola: “Sorpassare a Imola è particolarmente complesso, quindi la strategia sarà fondamentale” (Di martedì 27 ottobre 2020) Dopo 14 anni di attesa, la Formula 1 torna finalmente protagonista ad Imola in un weekend di gara (seppur in formato ridotto) per il Gran Premio dell’Emilia Romagna 2020, tredicesima tappa della stagione. L’Autodromo Enzo e Dino Ferrari è pronto a riabbracciare dunque il circus da sabato 31 ottobre a domenica 1° novembre per una due-giorni estremamente intensa che promette grandissimo spettacolo. Si profila una sfida molto ardua per piloti e team, costretti a concentrare in soli 90 minuti (unica sessione di prove libere del sabato mattina) un programma di lavoro normalmente da distribuire su 240 minuti di attività in pista in vista di qualifiche e gara. Mario Isola, responsabile F1 e Car Racing Pirelli, ha analizzato le caratteristiche del tracciato romagnolo ponendo il focus chiaramente sulle gomme e ... Leggi su oasport (Di martedì 27 ottobre 2020) Dopo 14 anni di attesa, la Formula 1 torna finalmente protagonista adin un weekend di gara (seppur in formato ridotto) per il Gran Premio dell’Emilia Romagna 2020, tredicesima tappa della stagione. L’Autodromo Enzo e Dino Ferrari è pronto a riabbracciare dunque il circus da sabato 31 ottobre a domenica 1° novembre per una due-giorni estremamente intensa che promette grandissimo spettacolo. Si profila una sfida molto ardua per piloti e team, costretti a concentrare in soli 90 minuti (unica sessione di prove libere del sabato mattina) un programma di lavoro normalmente da distribuire su 240 minuti di attività in pista in vista di qualifiche e gara., responsabile F1 e Car Racing Pirelli, ha analizzato le caratteristiche del tracciato romagnolo ponendo il focus chiaramente sulle gomme e ...

