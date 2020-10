Due studi scoprono l’acqua sulla Luna (Di martedì 27 ottobre 2020) Due studi scoprono che l’acqua sulla Luna è più comune di quanto si pensasse. Potrebbero esserci anche sacche di ghiaccio sulla sua superficie Non solo l’acqua sulla Luna è più comune di quanto si pensasse, ma potrebbero esserci anche sacche di ghiaccio sulla sua superficie. E’ quanto emerso da due studi pubblicati oggi su Nature.… L'articolo Due studi scoprono l’acqua sulla Luna Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di martedì 27 ottobre 2020) Dueche l’acquaè più comune di quanto si pensasse. Potrebbero esserci anche sacche di ghiacciosua superficie Non solo l’acquaè più comune di quanto si pensasse, ma potrebbero esserci anche sacche di ghiacciosua superficie. E’ quanto emerso da duepubblicati oggi su Nature.… L'articolo Duel’acquaCorriere Nazionale.

fattoquotidiano : Acqua sulla Luna? “Così tanta da dissetare future colonie”. L’ipotesi in due studi sulle “trappole fredde” del nost… - ilriformista : L'ipotesi da due studi coordinati dalla Nasa e dall'Università del Colorado #Luna - bentospinozabot : RT @bipo_spinoza: Due studi su Nature Astronomy confermano la presenza di #acqua sulla #Luna. Alla faccia dei cambiamenti climatici quanto… - bipo_spinoza : Due studi su Nature Astronomy confermano la presenza di #acqua sulla #Luna. Alla faccia dei cambiamenti climatici q… - Tess_1966 : Due sottotitoli, no? Il russo non era fra le lingue previste dal mio piano di studi...#jackryan -