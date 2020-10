Cosa sono le ferie forzate e a chi spettano: sono davvero legittime? (Di martedì 27 ottobre 2020) Le ferie sono un diritto fondamentale ed imprescindibile di ogni lavoratore. Trovano tutela nella legge e comportano la cosiddetta “assenza retribuita”, vale a dire un periodo di mancanza dal luogo di lavoro, di svago, tempo libero o vacanza, in cui il lavoratore può di fatto recuperare le energie spese al lavoro e quella rete di relazioni che, durante l’anno, viene in qualche modo limitata dalle tante ore passate in ufficio o in fabbrica. Di seguito però vogliamo concentrarci su una specifica questione: Cosa sono le ferie forzate? è legittimo imporle? Facciamo chiarezza. Se ti interessa saperne di più su come provare la sussistenza di un lavoro in nero ed ottenere gli arretrati e le altre tutele, clicca ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 27 ottobre 2020) Leun diritto fondamentale ed imprescindibile di ogni lavoratore. Trovano tutela nella legge e comportano la cosiddetta “assenza retribuita”, vale a dire un periodo di mancanza dal luogo di lavoro, di svago, tempo libero o vacanza, in cui il lavoratore può di fatto recuperare le energie spese al lavoro e quella rete di relazioni che, durante l’anno, viene in qualche modo limitata dalle tante ore passate in ufficio o in fabbrica. Di seguito però vogliamo concentrarci su una specifica questione:le? è legittimo imporle? Facciamo chiarezza. Se ti interessa saperne di più su come provare la sussistenza di un lavoro in nero ed ottenere gli arretrati e le altre tutele, clicca ...

borghi_claudio : HAHAHAHAHA No, non salta la Nadef, sono stati bravissimi GUALTIERI E PATUANELLI a FARE DI CONTO CON LE RISORSE ATTU… - borghi_claudio : 'SONO STATI BRAVISSIMI GUALTIERI E PATUANELLI A FARE DI CONTO' Un ingegnere edile e uno storico. Ma cosa mi tocca… - matteosalvinimi : Sono al lavoro con sindaci e governatori della Lega perché garantire la sicurezza e al tempo stesso il lavoro è un… - Glikanera : Ci sono emozioni che bruciano il tempo. Allora, l'unica cosa da fare, è restituire tempo per conoscere, tempo per c… - PierangeloFlor1 : Sono le 6:34 e Giacomelli non è ancora stato radiato dal calcio, cosa aspettate? @AIA_it -