Con un lockdown a Natale 25 miliardi di euro andrebbero in fumo (Di martedì 27 ottobre 2020) Uno degi obiettivi dell’ultimo dpcm entrato in vigore ieri è quello di scongiurare un nuovo lockdown durante il periodo natalizio, che avrebbe esiti devastanti. Secondo il Rapporto Censis-Confimprese “Il valore sociale dei consumi”, realizzato con il contributo di Ceetrus, infatti, una chiusura totale a Natale costerebbe all’Italia 25 miliardi di euro di consumi. A causa della seconda ondata di restrizioni in aggiunta al primo lockdown, il crollo dei consumi si attesterà a 229 miliardi di euro (-19,5% in termini reali in un anno), a cui sarebbe associato un catastrofico taglio potenziale di posti di lavoro, fino a 5 milioni di unità.Dal rapporto emerge come il solo retail subirà un taglio del 21,6%, pari a 95 ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 27 ottobre 2020) Uno degi obiettivi dell’ultimo dpcm entrato in vigore ieri è quello di scongiurare un nuovodurante il periodo natalizio, che avrebbe esiti devastanti. Secondo il Rapporto Censis-Confimprese “Il valore sociale dei consumi”, realizzato con il contributo di Ceetrus, infatti, una chiusura totale acosterebbe all’Italia 25didi consumi. A causa della seconda ondata di restrizioni in aggiunta al primo, il crollo dei consumi si attesterà a 229di(-19,5% in termini reali in un anno), a cui sarebbe associato un catastrofico taglio potenziale di posti di lavoro, fino a 5 milioni di unità.Dal rapporto emerge come il solo retail subirà un taglio del 21,6%, pari a 95 ...

