Barcellona: Bartomeu non è più presidente, presentate le dimissioni (Di martedì 27 ottobre 2020) Josep Maria Bartomeu ha presentato le dimissioni dalla carica di presidente del Barcellona. Il numero uno del club blaugrana, la cui gestione è stata pesantemente criticata nell’ultimo anno, ha deciso di fare un passo indietro accontentando probabilmente anche alcuni elementi pesanti all’interno della società catalana, primo fra tutti Lionel Messi. La pulce, infatti, è stato vicinissimo a lasciare il Barcellona, venendo poi trattenuto dalla clausola del contratto. Subito dopo aver annunciato la sua permanenza in blaugrana, l’argentino aveva definito “disastrosa” la gestione firmata Bartomeu. Leggi su sportface (Di martedì 27 ottobre 2020) Josep Mariaha presentato ledalla carica didel. Il numero uno del club blaugrana, la cui gestione è stata pesantemente criticata nell’ultimo anno, ha deciso di fare un passo indietro accontentando probabilmente anche alcuni elementi pesanti all’interno della società catalana, primo fra tutti Lionel Messi. La pulce, infatti, è stato vicinissimo a lasciare il, venendo poi trattenuto dalla clausola del contratto. Subito dopo aver annunciato la sua permanenza in blaugrana, l’argentino aveva definito “disastrosa” la gestione firmata

