Anticipazioni Uomini e Donne oggi martedì 27 ottobre

Cosa accadrà in questa nuova puntata del programma ideato e condotto da Maria De Filippi? Sembrerebbe che la protagonista della puntata di oggi sarà Sophie Codegoni. Maria De Filippi pare abbia deciso di dare spazio alla tronista diciottenne che nelle scorse settimane si è detta particolarmente delusa dei suoi corteggiatori. Ma per quale motivo? 

A quanto pare questi ultimi si sono visti ed hanno scherzato tra di loro, come se fossero grandi amici. Questo comportamento ha sicuramente tanto deluso la tronista, la quale ha considerato tutto ciò irrispettoso non soltanto ...

