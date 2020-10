A cena in 90 contro Dpcm, arriva la Polizia: “l’ultimo bicchiere poi arrestatemi” (VIDEO) (Di martedì 27 ottobre 2020) Umberto Carriera, titolare di un noto ristorante di Pesaro, sfida fino all’ultimo le forze dell’ordine giunte a decine. Umberto Carriera ha voluto fino all’ultimo difendere la sua sfida al coprifuoco imposto dal Governo e la libertà dei suoi concittadini. La Polizia ha poi fatto irruzione nel locale e gli avventori hanno gridato a squarciagola: “libertà, libertà” prima di desistere e tornare tutti a casa, senza violenze, orgogliosi di avere vinto comunque la sfida. Erano in 90 nel locale La Macelleria di Pesaro. La protesta era nata sui social e ha avuto un grande successo anche se ‘non autorizzata’, anzi proprio vietata dal nuovo Dpcm che prevede la chiusura di bar e ristoranti alle 18. Il titolare del ristorante si è detto assolutamente favorevole a questo ... Leggi su chenews (Di martedì 27 ottobre 2020) Umberto Carriera, titolare di un noto ristorante di Pesaro, sfida fino all’ultimo le forze dell’ordine giunte a decine. Umberto Carriera ha voluto fino all’ultimo difendere la sua sfida al coprifuoco imposto dal Governo e la libertà dei suoi concittadini. Laha poi fatto irruzione nel locale e gli avventori hanno gridato a squarciagola: “libertà, libertà” prima di desistere e tornare tutti a casa, senza violenze, orgogliosi di avere vinto comunque la sfida. Erano in 90 nel locale La Macelleria di Pesaro. La protesta era nata sui social e ha avuto un grande successo anche se ‘non autorizzata’, anzi proprio vietata dal nuovoche prevede la chiusura di bar e ristoranti alle 18. Il titolare del ristorante si è detto assolutamente favorevole a questo ...

Agenzia_Ansa : La polizia a #Pesaro fa irruzione in un #ristorante e trova 90 persone a #tavola, #cena di protesta contro il #dpcm… - Corriere : Pesaro, cena contro il Dpcm con 90 persone. Irrompe la polizia. Il gestore: «Non chiuderò mai» - NonnaMaria15 : RT @marco_gervasoni: Grande! Bisogna prenderli per il culo, avanti cosi, creatività e dissenso. Venezia, la cena è alle 5 del mattino per p… - xmetterglipaura : RT @perchetendenza: 'Pesaro': Perché al ristorante 'La Macelleria' è stata organizzata una cena per 90 persone ed è stata ripresa in dirett… - francapecorini : Coronavirus. Cena alle 5 del mattino in ristorante a Mestre contro Dpcm, anche il sindaco di Venezia -