1 minuto in Borsa 27 ottobre 2020 (Di martedì 27 ottobre 2020) (TeleBorsa) – Si muove con cautela la seduta finanziaria odierna delle borse europee, così come a Piazza Affari. Apprezzabile rialzo a Milano per il comparto alimentare (+2,02%). Nel listino, troviamo tra i più venduti il settore immobiliare (-1,89%). Sui livelli precedenti lo spread, si mantiene a +129 punti, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,70%. Tra i dati macro con la maggiore influenza sui mercati, in Unione Europea, pubblicato il M3, pari a 10,4%. È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l’annuncio sia degli Ordini beni durevoli, che della Fiducia consumatori. Si attende dall’Italia la diffusione dei Prezzi alla Produzione, previsto domani. Attesa una partenza positiva per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 si muove in rialzo, in sintonia ... Leggi su quifinanza (Di martedì 27 ottobre 2020) (Tele) – Si muove con cautela la seduta finanziaria odierna delle borse europee, così come a Piazza Affari. Apprezzabile rialzo a Milano per il comparto alimentare (+2,02%). Nel listino, troviamo tra i più venduti il settore immobiliare (-1,89%). Sui livelli precedenti lo spread, si mantiene a +129 punti, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,70%. Tra i dati macro con la maggiore influenza sui mercati, in Unione Europea, pubblicato il M3, pari a 10,4%. È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l’annuncio sia degli Ordini beni durevoli, che della Fiducia consumatori. Si attende dall’Italia la diffusione dei Prezzi alla Produzione, previsto domani. Attesa una partenza positiva per ladi New York. In particolare, il future sull’S&P 500 si muove in rialzo, in sintonia ...

bizcommunityit : 1 minuto in Borsa 27 ottobre 2020 - bizcommunityit : 1 minuto in Borsa 26 ottobre 2020 - bizcommunityit : 1 minuto in Borsa 23 ottobre 2020 - ForexOnlineMeIt : 1 minuto in Borsa 22 ottobre 2020 - bizcommunityit : 1 minuto in Borsa 22 ottobre 2020 -

Ultime Notizie dalla rete : minuto Borsa 1 minuto in Borsa 27 ottobre 2020 Borsa Italiana Il punto di metà giornata sull'andamento delle borse e le attese dei mercati a cura dell'Ufficio Studi di Teleborsa

Attesa una partenza positiva per la Borsa di New York. In particolare, il future sull'S&P 500 si muove in rialzo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che scambia a 11.557,5 punti.

Come pulire la pezzetta degli occhiali senza rovinarla

Nel portaocchiali, in borsa, in tasca. Ma ovviamente ... Dopo aver lasciato la pezzetta in ammollo per qualche minuto, risciacquarla con acqua fredda. E lasciarla asciugare lontano da fonti di calore.

Attesa una partenza positiva per la Borsa di New York. In particolare, il future sull'S&P 500 si muove in rialzo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che scambia a 11.557,5 punti.Nel portaocchiali, in borsa, in tasca. Ma ovviamente ... Dopo aver lasciato la pezzetta in ammollo per qualche minuto, risciacquarla con acqua fredda. E lasciarla asciugare lontano da fonti di calore.