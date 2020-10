Xbox Series X S | Microsoft dice addio alla chat vocale P2P in modo da aumentare la sicurezza dei giocatori

Leggi su eurogamer

(Di lunedì 26 ottobre 2020) A quanto pare asta a cuore ladei suoie ha deciso di eliminare in maniera graduale dalaP2P (Peer-to-peer) inda combattere i DDoS e consentire così aidi avere sessioni di partite in multiplayer in tutta tranquillità.Ciò è stato confermato dall'ingegnereBill Ridmann commentando il post di un utente di Reddit che avverte le persone di non accettare solo gli inviti casuali di Rainbow Six Siege ora che è suGame Pass. "Sappiamo che questo è un problema: in realtà stiamo eliminando completamente le connessioni vocali P2P per ledi gruppo su cui abbiamo lavorato un po' in background per fermare questo ...