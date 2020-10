Tumori | Airc | ' Covid rallenta ricerca e prevenzione | 1 | 4 mln screening rinviati'

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Roma, 26 ott. (Adnkronos Salute) - "L'anno in corso ha segnato le nostre vite di cittadini e ha fortemente inciso anche sul regolare svolgimento dell'attività di. Ma l'emergenza cancro non si può trascurare". E' l'appello lanciato dal presidente della Fondazione(Associazione italiana per lasul cancro) e Firc Pier Giuseppe Torrani, nel suo intervento alla cerimonia di celebrazione dei Giorni dellaal Quirinale, alla presenza del capo dello Stato Sergio Mattarella. "Molti dei 5.000 medici etori sostenuti dasono stati impegnati sul fronte del19 - ricorda Torrani, evidenziando le pesanti ripercussioni che la pandemia di-19 ha avuto e ha sui progressi della ...

Il premio Airc 'Credere nella ricerca' se lo sono aggiudicate l'azienda ... al lavoro degli scienziati della Fondazione impegnati in progetti di ricerca sui tumori pediatrici e su quelli che ...Il presidente della Repubblica alla celebrazione de “I Giorni della Ricerca” Airc. "E' il tempo della collaborazione ... come si condivide la sofferenza e la responsabilità”. “Tumori non sono in ...