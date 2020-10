Striscia la notizia senza Picone | il conduttore positivo al Covid-19

Leggi su tvzap.kataweb

(Di lunedì 26 ottobre 2020) La 33esima edizione diladopo la positività del creatore del Tg Satirico di Canael 5 deve affrontare anche quella di uno dei suoi due conduttori: è risultatoValentinouno dei suoi due attuali conduttori.la, al via con Ficarra ee Shaila e Mikaela come veline Insieme all’amico e compagno di mille iniziative Salvo Ficarra avevano dato il via il 28 settembre a questa nuova stagione di. Ma adesso come ha comunicato la stessa redazione del tg,seguirà la puntata da casa in via precauzionale. E’ risultato infattial test sierologico rapido ed è in attesa dell’esito del test molecolare. Al ...