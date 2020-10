Siamo tutti un po' Trump

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Qualche ora fa è stata pubblicata una storia che aveva qualcosa di straordinario, forse credibile solo perché questo 2020 è stato tutto fuorché normale.Degli Ethical hacker (quegli esperti di Cyber Security impegnati nella ricerca e nello sviluppo di contromisure contro i criminali informatici) olandesi affermano di essersi introdotti nell'account Twitter di Donaldutilizzando una password facilmente indovinabile: maga2020!L'hacker coinvolto, Victor Gevers, ha cercato di entrare nell'account dilo scorso venerdì mattina. Gevers dice che gli ci sono voluti solo cinque tentativi per indovinare la password, ma è rimasto sorpreso che gli sia stato permesso di arrivare a tanto."Mi aspettavo di essere bloccato dopo quattro tentativi falliti", ha detto al giornale. "O almeno gli sarebbe stato chiesto di ...

trash_italiano : È che alla fine siamo tutti un po’ Emily. - Negramaro : Ci siamo quasi, nelle ultime settimane abbiamo lavorato ad una sorpresa per voi, per tornare a sentirci più vicini… - europainitalia : Siamo tutti della stessa pasta ???? #WorldPastaDay #giornatamondialedellapasta #pastaday - petrucci_manuel : @frankleggiero @forumJuventus Su Bernardeschi siamo tutti d'accordo - Stocca64 : RT @LBT56025074: @Stocca64 Io sono uno dei responsabili che ha creduto nei giovani ed ora siamo alla -

Ultime Notizie dalla rete : Siamo tutti

vistanet

Ma per ora alle superiori si continua in classe, manca ancora la richiesta di Asl e Comuni: oggi la riunione in Regione ...Nel secondo tempo siamo partiti molto bene, sono stati bravi i ragazzi a soffrire all'inizio, abbiamo segnato, potevamo raddoppiare, e comunque, nonostante il pareggio della Vis Pesaro, abbiamo cercat ...