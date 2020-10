Scuola, il contratto sulla didattica a distanza divide i sindacati: i docenti se asintomatici avranno l’obbligo di insegnare in quarantena (Di lunedì 26 ottobre 2020) Ore di 60 minuti ridotte, pause tra lezioni sincrone, obbligo della segnalazione delle assenze e presenze sul registro elettronico, device in comodato d’uso per i precari e formazione per i maestri e i professori. Ma non solo. Arriva anche l’elemento di chiarezza sui docenti a casa in quarantena con sorveglianza attiva: “Fino all’eventuale manifestarsi dei sintomi della malattia, benché il periodo di quarantena sia equiparato, come si è visto, al ricovero ospedaliero, il lavoratore non è da ritenersi incapace temporaneamente al lavoro ed è dunque in grado di espletare la propria attività professionale in forme diverse”. Sono questi i termini definiti dal contratto nazionale integrativo firmato ad oggi solo da Cisl e Anief i cui contenuti sono già ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 ottobre 2020) Ore di 60 minuti ridotte, pause tra lezioni sincrone, obbligo della segnalazione delle assenze e presenze sul registro elettronico, device in comodato d’uso per i precari e formazione per i maestri e i professori. Ma non solo. Arriva anche l’elemento di chiarezza suia casa incon sorveglianza attiva: “Fino all’eventuale manifestarsi dei sintomi della malattia, benché il periodo disia equiparato, come si è visto, al ricovero ospedaliero, il lavoratore non è da ritenersi incapace temporaneamente al lavoro ed è dunque in grado di espletare la propria attività professionale in forme diverse”. Sono questi i termini definiti dalnazionale integrativo firmato ad oggi solo da Cisl e Anief i cui contenuti sono già ...

L'obbligo è previsto anche in un contratto integrativo sulla didattica a distanza sottoscritto finora da Anief e dalla Cisl. La Uil e la Gilda non hanno firmato, Flc Cgil e Snals stanno decidendo ...

Roma, 26 ott 13:46 - (Agenzia Nova) - Il contratto sulla Didattica digitale integrata (Did) "non ci trova d'accordo né nel metodo né nel merito e, dunque, non lo sottoscriviamo". Queste le parole del ...

