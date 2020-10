Salvini: “A Roma metro affollata e chiudono luoghi sicuri: un’assurdità” (Di lunedì 26 ottobre 2020) ROMA – Matteo Salvini pubblica su facebook una “foto di stamattina, metro C di Roma fermata San Giovanni”. Le persone accalcate. “Un’assurdità. Chiudono luoghi sicuri e controllati come palestre, piscine, cinema e teatri, ma continuano a far ammassare le persone in metropolitana e sugli autobus. Sono al lavoro con sindaci e governatori della Lega perché garantire la sicurezza e al tempo stesso il lavoro è un dovere, cosa che al governo si sono dimenticati, preferendo scaricare le loro gravi responsabilità su imprese e attività definite (e umiliate) come “superflue”… Indegno”, dice il leader della Lega. Leggi su dire (Di lunedì 26 ottobre 2020) ROMA – Matteo Salvini pubblica su facebook una “foto di stamattina, metro C di Roma fermata San Giovanni”. Le persone accalcate. “Un’assurdità. Chiudono luoghi sicuri e controllati come palestre, piscine, cinema e teatri, ma continuano a far ammassare le persone in metropolitana e sugli autobus. Sono al lavoro con sindaci e governatori della Lega perché garantire la sicurezza e al tempo stesso il lavoro è un dovere, cosa che al governo si sono dimenticati, preferendo scaricare le loro gravi responsabilità su imprese e attività definite (e umiliate) come “superflue”… Indegno”, dice il leader della Lega.

