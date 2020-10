Roma. Tenta di buttarsi nell’Aniene a Ponte Tazio: carabinieri salvano in extremis 34enne (Di lunedì 26 ottobre 2020) L’hanno salvata parlandole con dolcezza, avvicinandosi pian piano con delicatezza, fino a quando anche loro sono riusciti a passare al di là del parapetto, dove la ragazza, una 34enne con problemi psichiatrici, era in bilico, pronta a buttarsi. E’ successo ieri nel tardo pomeriggio a Roma, intorno alle ore 19: i carabinieri della sTazione Nuovo Salario sono intervenuti in via Nomentana, all’altezza di Ponte Tazio, dove era stata segnalata la presenza di una ragazza che si stava buttando dal Ponte, dall’altezza di 9 metri. Giunti immediatamente sul posto, i militari sono riusciti a instaurare un dialogo con la giovane – che soffre di disturbi psichiatrici e attualmente è in cura in un centro di salute mentale ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 26 ottobre 2020) L’hanno salvata parlandole con dolcezza, avvicinandosi pian piano con delicatezza, fino a quando anche loro sono riusciti a passare al di là del parapetto, dove la ragazza, unacon problemi psichiatrici, era in bilico, pronta a. E’ successo ieri nel tardo pomeriggio a, intorno alle ore 19: idella sne Nuovo Salario sono intervenuti in via Nomentana, all’altezza di, dove era stata segnalata la presenza di una ragazza che si stava buttando dal, dall’altezza di 9 metri. Giunti immediatamente sul posto, i militari sono riusciti a instaurare un dialogo con la giovane – che soffre di disturbi psichiatrici e attualmente è in cura in un centro di salute mentale ...

Roma. Tenta di buttarsi nel Tevere: carabinieri salvano in extremis 34enne

