Il Risotto radicchio noci e speck è un'alternativa ai classici risotti, è rapido nella preparazione e veramente ricco di gusto. Un sapore delicato e per nulla amaro, vediamo insieme la ricetta. Ingredienti 360 gr. di riso carnaroli200 gr. di radicchio (peso netto dopo averlo pulito e tagliato)100 gr. di speck a fette sottili30 gr. di noci (ovviamente si riferisce sempre al peso netto)20 gr. di burro2-3 cucchiai di olio extravergine d'oliva1/2 bicchiere di vino bianco (secco)1/2 cipolla1 dado vegetale (se non fate il brodo)Parmigiano Reggiano grattugiatoPer il brodo:1 lt. di acqua1 cipolla grande1 patata2 carote1 costa di sedano1 pizzico di sale

La preparazione del Risotto: Per preparare un risotto alla perfezione iniziate pulendo e lavando il radicchio...

Ultime Notizie dalla rete : Risotto radicchio Risotto al Radicchio, Pancetta e Gorgonzola | Tarantobuonasera TarantoBuonaSera.it Risotto radicchio e merlot con filetto di maiale al gorgonzola

Ingredienti per 4 persone. Risotto merlot e radicchio: 360 g riso carnaroli. 2 cespi di radicchio tardivo (ev. di Treviso o di Chioggia) 1 cipollotto fresco. Brodo vegetale. 2dl d ...

È tempo di radicchio! Tutte le proprietà e gli usi in cucina dell'ortaggio del momento

Cosa contiene, come usarlo e come è stato scoperto il vegetale amarognolo dal colore rosso coltivato nella provincia di Treviso, Padova e Venezia ...

