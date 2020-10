Ricetta tortilla chips | ingredienti | preparazione e consigli

Leggi su giornal

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Lache vi proponiamo stasera è ottima se avete amici a casa, per un aperitivo, per una merenda sfiziosa, oggi andremo a vedere come si preparano le. Croccanti e sottili sfoglie di mais fritte ideali da servire come antipasto o aperitivo. Lesono diffuse in centro e sud America, spesso accompagnate da salse a base di pomodoro come la salsa di pomodori alla messicana.per les: Farina di mais giallo precotta (pers) 250 g Acqua tiepida 250 g Sale fino q.b. Per friggere: Olio di semi di arachide 300 gPer preparare ...