Pordenone | pienone nei locali per l’ultimo aperitivo

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Ore 18.10 di domenica 25 ottobre: unacome quella che si presentava a quell’ora per un bel po’ non si vedrà più. Bar pieni, aperitivi ai tavolini esterni, centro storico preso d’assalto anche per la presenza del mercatino dell’antiquariato della Proe l’esposizione di Miaidea con le eccellenze gastronomiche d’Italia. Dimostrazione di coraggio e speranza oppure ultima boccata d’aria prima dell’applicazione del decreto del presidente del consiglio? Ma l’umore, in apparenza sereno, celava tutt’altra emozione. «Siamo a terra: non avrei mai pensato alla chiusura delle 18, mi sarei immaginato alle 20 per i bar e alle 22 per i ristoranti», ha dichiarato Fabio Cadamuro, presidente Fipe e titolare dello 0434 Cafè (video Missinato).