Omicidio Isabella Noventa | Freddy dichiara | “Non è morta in villa”

La memoria difensiva del presunto autore dell'Omicidio prova a far leva sull'assenza di tracce della donna uccisa. Il fratello di Isabella, Paolo, si oppone: "È una tesi ridicola". Potrebbe verificarsi un clamoroso colpo di scena nell'ambito del processo per l'Omicidio di Isabella Noventa. La donna è morta ormai quattro anni e mezzo fa, nella notte …

La memoria difensiva del presunto autore dell’omicidio prova a far leva sull’assenza di tracce della donna uccisa. Il fratello di Isabella, Paolo, si oppone: “È una tesi ridicola”. Freddy Sorgato ...

Freddy rivela: «Isabella uccisa in un campo, non all'interno della mia villa»

PADOVA - C’è un nuovo colpo di scena nel delitto di Isabella Noventa. Freddy Sorgato, nella sua memoria difensiva per il ricorso in Cassazione del prossimo 18 novembre, cambia il ...

PADOVA - C'è un nuovo colpo di scena nel delitto di Isabella Noventa. Freddy Sorgato, nella sua memoria difensiva per il ricorso in Cassazione del prossimo 18 novembre, cambia il ...