Ne La Regina degli Scacchi Netflix trova la sua miglior miniserie dell’anno e una memorabile Anya Taylor-Joy

(Di lunedì 26 ottobre 2020) L’ardire di sfidare ogni aspettativa, sovvertire equilibri consolidati e imporsi a dispetto di qualsiasi previsione alimenta le vite geniali come l’intento di raccontarle, sfuggendo a una comoda, prevedibile normalità per ambire a un’eccellenza oltre la quale resta solo l’ignoto. La, sudal 23 ottobre, rispecchia così la storia della sua giovane protagonista, Beth Harmon (-Joy), orfana che nel freddo disinteresse di un orfanotrofio scopre il gioco. I misteri di ogni pezzo e dei loro possibili movimenti si svelano negli insegnamenti dapprima sospettosi, poi quietamente orgogliosi del signor Shaibel (Bill Camp), custode dell’orfanotrofio e inconsapevole ...

NetflixIT : Divano: comodo Copertina: a portata di mano La regina degli scacchi con Anya Taylor-Joy: ora disponibile Che il we… - stedipi : Uh ma Netflix ha fatto una serie da La regina degli scacchi! È uno dei miei libri preferiti (e Walter Tevis dovrebbero leggerlo tutti) - giuda31 : Possiamo dirlo, che #TheQueensGambit è una delle cose migliori di quest'anno? Ecco perché trovo che sia esattamente… - daenieslover : Ieri ho iniziato la regina degli scacchi su Netflix e non mi aspettavo fosse così bello - Sari08_ : Regina degli inferi #TWICE_CANT_STOP_US -

