Modric: "Pallone d'Oro momento più bello della carriera. Tornare al Tottenham? Sono troppo vecchio…" (Di lunedì 26 ottobre 2020) In un'intervista rilasciata al magazine FourFourTwo, Luka Modric è tornato sulla vittoria del Pallone d'Oro e sulle vicende del calcio legate al suo futuro, in maglia Real Madrid e non solo. Il centrocampista croato ha avuto modo di raccontare la sua gioia nell'aver vinto il premio individuale nel 2018 ma ha anche affrontato ciò che lo attende al termine del suo contratto con i blancos.Modric: tra Pallone d'Oro e futurocaption id="attachment 752927" align="alignnone" width="604" Modric (screenshot Twitter)/caption"È stato un momento incredibile, il migliore della mia carriera personalmente", ha detto Modric sulla vittoria del Pallone d'Oro. "Il Pallone d'Oro è il più grande risultato individuale che un calciatore possa vincere in ...

