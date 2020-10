Matilde Brandi, gambe in mostra in camerino: il vestito non basta – FOTO (Di lunedì 26 ottobre 2020) Matilde Brandi dopo la sua avventura al GF Vip torna in televisione ospite di Barbara D’Urso. La sua ultima FOTO su Instagram, scattata in camerino, mostra due gambe da capogiro.… Questo articolo Matilde Brandi, gambe in mostra in camerino: il vestito non basta – FOTO è stato pubblicato per la prima volta da Federico Pontillo su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 26 ottobre 2020)dopo la sua avventura al GF Vip torna in televisione ospite di Barbara D’Urso. La sua ultimasu Instagram, scattata indueda capogiro.… Questo articoloinin: ilnonè stato pubblicato per la prima volta da Federico Pontillo su BlogLive.it.

trash_italiano : Io avrei dato il cachet di Balotelli alle amiche di Matilde Brandi per farle entrare in casa. #GFVIP - Malvy89611841 : RT @_Alessio_88: Ma Matilde Brandi non ha casa qualcuno che gli dica '?????? FERMATE, NUN PARLÀ, NON DIRE NIENTE CHE STAI A FA NA FIGURA DI M… - Malvy89611841 : RT @Imcaky: Io che piazzo tutti i #nonmipiace possibili a Matilde Brandi #noneladurso - _funzioniamo : RT @ciaocomodinooo: Qui possiamo notare un selvaggio esemplare di Matilde Brandi, che ogni volta crede di aver fatto una bella figura, non… - romvantic : RT @ciaocomodinooo: Qui possiamo notare un selvaggio esemplare di Matilde Brandi, che ogni volta crede di aver fatto una bella figura, non… -