Maltempo: domani allerta arancione in Lombardia (Di lunedì 26 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 26 OTT - Il Dipartimento della Protezione civile ha emesso un allerta meteo che prevede dal pomeriggio di oggi precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Friuli ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 26 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 26 OTT - Il Dipartimento della Protezione civile ha emesso unmeteo che prevede dal pomeriggio di oggi precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Friuli ...

iconanews : Maltempo: domani allerta arancione in Lombardia - RedazioneAdp : Forte maltempo tra stasera e domani, c'è lo stato di attenzione - iconameteo : ??Ancora #maltempo sull'Italia: diramata per domani l'allerta fino ad arancione - InMeteo : Meteo Protezione Civile domani 27 Ottobre: maltempo si estende al Sud - ProtCivileRT : RT @toscananotizie: #AllertaMeteoTos #ProtCivTos #Maltempo, #codicegiallo per #temporali e risc… -