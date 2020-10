“Ma è successo davvero?!”. Fabio Fazio, forse non se lo aspettava neanche lui. Un vero terremoto per la tv (Di lunedì 26 ottobre 2020) È successo qualcosa di strano nella serata di domenica 25 ottobre 2020 per quanto riguarda gli ascolti tv. Partiamo dal dato fondamentale: la settima puntata della terza stagione di Live Non è la D’Urso è stata seguita da 1.854.000 telespettatori pari al 12,3% di share. Che Tempo Che Fa su Rai3 ha ottenuto un nuovo record una media di 2.905.000 telespettatori pari ad uno share dell’11,5%, Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha raccolto 1.278.000 telespettatori e uno share del 7,8%. Fabio Fazio ha battuto Barbara D’Urso in termini di pubblico. Niente fa fare insomma per Live Non è la D’Urso che domenica 25 ottobre risulta con uno share negativo dall’inizio della terza stagione. Dalle 20:30 alle 23 Rai3 con Fabio Fazio e Che Tempo Che Fa volano, ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 26 ottobre 2020) Èqualcosa di strano nella serata di domenica 25 ottobre 2020 per quanto riguarda gli ascolti tv. Partiamo dal dato fondamentale: la settima puntata della terza stagione di Live Non è la D’Urso è stata seguita da 1.854.000 telespettatori pari al 12,3% di share. Che Tempo Che Fa su Rai3 ha ottenuto un nuovo record una media di 2.905.000 telespettatori pari ad uno share dell’11,5%, Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha raccolto 1.278.000 telespettatori e uno share del 7,8%.ha battuto Barbara D’Urso in termini di pubblico. Niente fa fare insomma per Live Non è la D’Urso che domenica 25 ottobre risulta con uno share negativo dall’inizio della terza stagione. Dalle 20:30 alle 23 Rai3 cone Che Tempo Che Fa volano, ...

