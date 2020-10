L’ultimo saluto al teatro «ucciso dal governo»: a Padova va in scena la protesta di attori e spettatori – Il video (Di lunedì 26 ottobre 2020) Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie (26 ottobre)Ieri sera al teatro ai Colli di Padova è andato in scena uno spettacolo molto particolare: il funerale del teatro stesso, costretto a chiudere dal nuovo Dpcm. Dalle 22 alle 23.30 attori e spettatori sono saliti sul palco per dare l’ultimo saluto alle rappresentazioni, sfiorando con la mano una bara di legno sulle note di Don’t Cry Baby cantata da Etta James. E la protesta ha assunto toni drammatici: «Un atto dovuto per ricordare la vittima di un assassinio ad opera del governo. Un atto dovuto per ricordare che il mondo del teatro esiste, o forse esisteva. Un atto, come quelli che non vedremo più in ... Leggi su open.online (Di lunedì 26 ottobre 2020) Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie (26 ottobre)Ieri sera alai Colli diè andato inuno spettacolo molto particolare: il funerale delstesso, costretto a chiudere dal nuovo Dpcm. Dalle 22 alle 23.30sono saliti sul palco per dare l’ultimoalle rappresentazioni, sfiorando con la mano una bara di legno sulle note di Don’t Cry Baby cantata da Etta James. E laha assunto toni drammatici: «Un atto dovuto per ricordare la vittima di un assassinio ad opera del. Un atto dovuto per ricordare che il mondo delesiste, o forse esisteva. Un atto, come quelli che non vedremo più in ...

