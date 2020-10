Lega | Berlusconi | ' leadership Salvini solida | non credo che Zaia e Giorgetti la discutano'

Leggi su iltempo

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Roma, 26 ott. (Adnkronos) - Ladi Matteo"nella. Sono sicuro chenon abbiano alcuna intenzione di metterla in discussione". Lo dice Silvioa Bruno Vespa per il suo libro “Perché l'Italia amò Mussolini (e come è sopravvissuta alla dittatura del virus)” in uscita da Mondadori Rai Libri giovedì 29 ottobre.