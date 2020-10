Le streghe continuano a divertire e a fare paura

Leggi su wired

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Si legge Le, si potrebbe intitolare La strega Suprema, il nuovo adattamento del romanzo di Roald Dahl firmato da Robert Zemeckis. Dal 28 ottobre disponibile in digitale (su Amazon Prime Video, Apple Tv, Youtube, Google Play, TIMvision, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft Film & TV) è un film per ragazzi e famiglie interamente costruito sulla figura della strega capo della congrega, una divertente e divertita Anna Hathaway nel suo ruolo più istrionico e autoironico. Bizzarro incrocio fra una parruccata Crudelia De Mon e una sorta di Joker con tanto di tagli sul sorriso, l’opera gira interamente attorno a lei e alla sua vivace performance, che certo deve molto alla precedente prova d’attrice – maiuscola, come sempre – di Anjelica Huston. Era il 1990, alla regia c’era Nicolas Roeg, e Zemeckis gli deve ...