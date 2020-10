L’Avviso del Pediatra Vincenzo Tipo: “Non Baciate i Bimbi, È Così che si Infettano di Covid” (Di lunedì 26 ottobre 2020) Vincenzo Tipo, Pediatra presso l’ospedale Santobono di Napoli racconta che i casi tra gli infanti sono in aumento, ecco come prevenire il contagio per i più piccoli. “In aumento i casi di Covid19 tra i bambini, dai neonati fino a 15 anni. La metà dei Bimbi positivi va da zero a 3 mesi. Al Pronto … Leggi su youreduaction (Di lunedì 26 ottobre 2020)presso l’ospedale Santobono di Napoli racconta che i casi tra gli infanti sono in aumento, ecco come prevenire il contagio per i più piccoli. “In aumento i casi di Covid19 tra i bambini, dai neonati fino a 15 anni. La metà deipositivi va da zero a 3 mesi. Al Pronto …

