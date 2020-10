L’aria deve cambiare: Quando Chiove di Pino Daniele. (Di lunedì 26 ottobre 2020) La pioggia come metafora del cambiamento È un periodo nero, caratterizzato da una lotta incessante verso un nemico che ancora non abbiamo imparato a conoscere a dovere. Come se non bastasse il momento storico già di per se complesso, la pioggia scende copiosa sul paese in cui abito e dove mi ritrovo a scrivere dopo un periodo di stasi di questa rubrica. La pioggia nell’immaginario collettivo rappresenta la tristezza, il grigiore autunnale che viene a spazzare via i frizzanti momenti vissuti nei mesi estivi. Ma è veramente così? Non potrebbe la pioggia essere invece una bella mano du vernice bianca passata sopra un muro sporco di fuliggine da troppo tempo? Quanta carica poetica positiva può scaturire dai rigagnoli di pioggia che scendono lentamente dai vetri bagnati delle finestre? Ben lo sa Pino Daniele, il ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 26 ottobre 2020) La pioggia come metafora del cambiamento È un periodo nero, caratterizzato da una lotta incessante verso un nemico che ancora non abbiamo imparato a conoscere a dovere. Come se non bastasse il momento storico già di per se complesso, la pioggia scende copiosa sul paese in cui abito e dove mi ritrovo a scrivere dopo un periodo di stasi di questa rubrica. La pioggia nell’immaginario collettivo rappresenta la tristezza, il grigiore autunnale che viene a spazzare via i frizzanti momenti vissuti nei mesi estivi. Ma è veramente così? Non potrebbe la pioggia essere invece una bella mano du vernice bianca passata sopra un muro sporco di fuliggine da troppo tempo? Quanta carica poetica positiva può scaturire dai rigagnoli di pioggia che scendono lentamente dai vetri bagnati delle finestre? Ben lo sa, il ...

