Jessica Mazzoli infuriata con Morgan “Non fa il padre”

Leggi su solodonna

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Su Instagram la ex di Marco Castoldi in arte, madre della secondogenita di Castoldi, Lara, è intervenuta contro l’artista e contro “Live – Non è la D’Urso”. Nell’ultima puntata dello show di Barbara D’Urso è stato mostrato un filmato, risalente all’estate, in cuigiocava con la bambina. Nella puntata di “Live – Non è la D’Urso” di domenica 25 ottobre, tra gli ospiti diArticolo completo:con“Non fa il padre” dal blog SoloDonna