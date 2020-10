Io ti cercherò: come finisce, il finale della serie tv con Alessandro Gassmann (Di lunedì 26 ottobre 2020) Io ti cercherò: come finisce, il finale della serie tv con Alessandro Gassmann come finisce (il finale di stagione) la serie tv Io ti cercherò? Chi è il colpevole dell’omicidio di Ettore? La quarta e ultima puntata della fiction con Alessandro Gassmann va in onda oggi, lunedì 26 ottobre 2020, in prima serata su Rai 1. Nei due episodi (“Due padri” e “Le divise”) Valerio continuerà a indagare sulla morte del figlio e ormai arriverà alla fatidica e attesa verità che metterà nei guai suo fratello Gianni. Il protagonista della fiction continuerà a ... Leggi su tpi (Di lunedì 26 ottobre 2020) Io ti cercherò:, iltv con(ildi stagione) latv Io ti cercherò? Chi è il colpevole dell’omicidio di Ettore? La quarta e ultima puntatafiction conva in onda oggi, lunedì 26 ottobre 2020, in prima serata su Rai 1. Nei due episodi (“Due padri” e “Le divise”) Valerio continuerà a indagare sulla morte del figlio e ormai arriverà alla fatidica e attesa verità che metterà nei guai suo fratello Gianni. Il protagonistafiction continuerà a ...

