Indonesia e Vietnam, i primi due tasselli del puzzle anti-Cina di Tokyo (Di lunedì 26 ottobre 2020) La vicenda dell’Indonesia – che non ha accettato di ospitare nelle proprie basi gli aerei americani che monitorano il Mar Cinese, ma ha aperto a una cooperazione militare col Giappone – è un caso di studio interessante per comprendere parte delle dinamiche che si dipanano in uno snodo cruciale del Pacifico (ambito strategico in cui si muove parte consistente del confronto Usa-Cina). I riflettori si puntano su un attore chiave: Tokyo, che ha avviato un percorso personale nella regione. Si muove certamente al fianco degli Stati Uniti, condizione che lo porta automaticamente (oltre che per postura ancestrale e naturale) contro la Cina. Soprattutto il Giappone si sta posizionando come garante di interessi comuni a diversi Paesi dell’area da trattare con delicatezza diplomatica. Su tutti, la ... Leggi su formiche (Di lunedì 26 ottobre 2020) La vicenda dell’– che non ha accettato di ospitare nelle proprie basi gli aerei americani che monitorano il Mar Cinese, ma ha aperto a una cooperazione militare col Giappone – è un caso di studio interessante per comprendere parte delle dinamiche che si dipanano in uno snodo cruciale del Pacifico (ambito strategico in cui si muove parte consistente del confronto Usa-). I riflettori si puntano su un attore chiave:, che ha avviato un percorso personale nella regione. Si muove certamente al fianco degli Stati Uniti, condizione che lo porta automaticamente (oltre che per postura ancestrale e naturale) contro la. Soprattutto il Giappone si sta posizionando come garante di interessi comuni a diversi Paesi dell’area da trattare con delicatezza diplomatica. Su tutti, la ...

FrankFr84424022 : Mackenzie (63,204 2016) dely Cebu trip via Indonesia redel S Vietnam $12,250 - Tongli #drybulk - IaconaRiccardo : RT @LorenzoLamperti: 1/ La settimana della (geo)politica asiatica: ??#Cina????: come si arriva al plenum ??#Usa riaprono il fronte #Tibet ??#Gia… - IlBecco : #Giappone Al centro delle visite di Suga in Vietnam e Indonesia, la diffidenza nei confronti dell’attività della Ci… - Simolaker : RT @LorenzoLamperti: 1/ La settimana della (geo)politica asiatica: ??#Cina????: come si arriva al plenum ??#Usa riaprono il fronte #Tibet ??#Gia… - giadamessetti : RT @LorenzoLamperti: 1/ La settimana della (geo)politica asiatica: ??#Cina????: come si arriva al plenum ??#Usa riaprono il fronte #Tibet ??#Gia… -

Ultime Notizie dalla rete : Indonesia Vietnam Giappone, missione corazzata in Vietnam e Indonesia. "Ma niente Nato asiatica" Affaritaliani.it Le mascherine chic protettive: intervista ad un'azienda di New York

Un'azienda di New York ha realizzato delle mascherine per il viso particolari, capaci di proteggere dall'infezione da Covid-19 e al contempo essere di moda. Saridjo x The Artisans è il progetto, e le ...

Samsung Galaxy S21, trapelano dettagli interessanti sugli smartphone

Nelle ultime ore, stanno trapelando online dei dettagli interessanti relativi alla gamma di smartphone Samsung Galaxy S21.

Un'azienda di New York ha realizzato delle mascherine per il viso particolari, capaci di proteggere dall'infezione da Covid-19 e al contempo essere di moda. Saridjo x The Artisans è il progetto, e le ...Nelle ultime ore, stanno trapelando online dei dettagli interessanti relativi alla gamma di smartphone Samsung Galaxy S21.