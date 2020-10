Incidente stradale sulla 241. Torano Castello in lutto per la morte di Emanuele Molinaro (Di lunedì 26 ottobre 2020) La tragedia della strada si è consumata nei pressi di Mongrassano Scalo, lungo la strada provinciale 241 che conduce a Torano Castello (Cosenza). Nell’Incidente è morto Emanuele Molinaro, 22 anni di Torno Castello. Gli altri due giovani sono rimasti feriti e trasportati all’ospedale Annunziata di Cosenza. A quanto ricostruito l’auto con a bordo i tre giovani sarebbe prima sbandata e poi finita fuori strada. Emanuele Molinaro sarebbe stato sbalzato fuori dall’auto. Immediati i soccorsi, ma per il ventenne non c’era più nulla da fare. I rilievi di legge sono stati eseguiti dai Carabinieri con l’ausilio dei Vigili del Fuoco. Studente universitario all’Unical e grande tifoso del ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 26 ottobre 2020) La tragedia della strada si è consumata nei pressi di Mongrassano Scalo, lungo la strada provinciale 241 che conduce a(Cosenza). Nell’è morto, 22 anni di Torno. Gli altri due giovani sono rimasti feriti e trasportati all’ospedale Annunziata di Cosenza. A quanto ricostruito l’auto con a bordo i tre giovani sarebbe prima sbandata e poi finita fuori strada.sarebbe stato sbalzato fuori dall’auto. Immediati i soccorsi, ma per il ventenne non c’era più nulla da fare. I rilievi di legge sono stati eseguiti dai Carabinieri con l’ausilio dei Vigili del Fuoco. Studente universitario all’Unical e grande tifoso del ...

La tragedia della strada si è consumata nei pressi di Mongrassano Scalo, lungo la strada provinciale 241 che conduce a Torano Castello (Cosenza). Nell'incidente è morto Emanuele Molinaro, 22 anni di ...

