Il virologo Crisanti: “Al Dpcm voto 8, coraggioso e indispensabile” (Di lunedì 26 ottobre 2020) ROMA – “Il nuovo Dpcm è un provvedimento coraggioso e indispensabile se vogliamo evitare il lockdown, ha scontentato molti ma non credo fosse evitabile. Se gli dovessi dare un voto gli darei 8”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di ‘Un Giorno da Pecora‘, il virologo Andrea Crisanti, ordinario di Microbiologia dell’Università di Padova. Leggi su dire (Di lunedì 26 ottobre 2020) ROMA – “Il nuovo Dpcm è un provvedimento coraggioso e indispensabile se vogliamo evitare il lockdown, ha scontentato molti ma non credo fosse evitabile. Se gli dovessi dare un voto gli darei 8”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di ‘Un Giorno da Pecora‘, il virologo Andrea Crisanti, ordinario di Microbiologia dell’Università di Padova.

