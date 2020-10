I 55 giorni di attesa a Mazara del Vallo per i motopesca sequestrati dalla Libia

Leggi su agi

(Di lunedì 26 ottobre 2020) AGI - Da 55delè una città in. Nella zona del porto l'atmosfera è sospesasera del primo settembre, quando le autorità libiche hanno sequestrato i due motopesca Antartide e Medinea con 18 membri degli equipaggi tuttora 'in stato di fermo' in. Da oltre un mese e mezzo i familiari hanno perso ogni contatto con loro. "Ci sentiamo un po abbandonati, c'è fiducia nelle istituzioni, ma finora non abbiamo visto niente si concreto", dice Anna Giacalone, la madre di uno dei pescatori, chesera del sequestro, assieme agli altri familiari, attende invano ogni sviluppo. In più occasioni la Farnesina ha garantito che sono 'in buone condizioni di salute', ma in effetti non è mai stato ...