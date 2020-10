Grande Fratello Vip 5: lite furibonda tra Enock Barwuah e Guenda Goria. Ecco cosa è successo (Di lunedì 26 ottobre 2020) Ieri sera, nella casa del Grande Fratello Vip 5, si è consumata una lite molto forte tra Enock Barwuah e Guenda Goria. Una lite un po’ inaspettata, soprattutto da parte di Enock che nella casa, al momento, avrebbe litigato solo con due persone. Parliamo di Miryam Catania e Tommaso Zorzi. Ma quale sarebbe il motivo per il quale Enock e Guenda hanno litigato? La figlia di Maria Teresa Ruta, ieri sera, durante la cena, ha tirato di nuovo in ballo la spiacevole uscita di Mario Balotelli. Il calciatore e Fratello di Enock, infatti, nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip, si è rivolto a Dayane Mello in termini che ... Leggi su trendit (Di lunedì 26 ottobre 2020) Ieri sera, nella casa delVip 5, si è consumata unamolto forte tra. Unaun po’ inaspettata, soprattutto da parte diche nella casa, al momento, avrebbe litigato solo con due persone. Parliamo di Miryam Catania e Tommaso Zorzi. Ma quale sarebbe il motivo per il qualehanno litigato? La figlia di Maria Teresa Ruta, ieri sera, durante la cena, ha tirato di nuovo in ballo la spiacevole uscita di Mario Balotelli. Il calciatore edi, infatti, nella scorsa puntata delVip, si è rivolto a Dayane Mello in termini che ...

LegaSalvini : SUDDITI DEL GRANDE FRATELLO, SIETE PRONTI? - trash_italiano : Grande Fratello Vip, il Codacons chiede chiusura immediata e una pesante sanzione per Mediaset: ecco cosa sta succe… - trash_italiano : Io ho bisogno di Orietta Berti al Grande Fratello. #DomenicaLive - 2010gaietta : RT @____Angii: Grazie Grande Fratello, Alfonso Signorini e Mediaset, per lanciare questi messaggi ai milioni di ragazzi, ragazze e famiglie… - Louissmouth : RT @imsuchagrandma: Contessa: cafona come poche, servita e riverita, guai a dirle qualcosa che si incazza, manda a fanculo anche l'aria, di… -