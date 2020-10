GF Vip: il Codacons chiede (di nuovo) la chiusura del programma (Di lunedì 26 ottobre 2020) Di recente il Codacons ha presentato un esposto dove chiede la chiusura anticipata del Grande Fratello Vip. Il motivo scatenante sarebbe la battuta di Mario Balotelli nei confronti di Dayne Mello. Il Codacons ha chiesto la chiusura anticipata del reality condotto da Alfonso Signorini. A far nascere la richiesta dell’associazione è stata la battuta di Mario Balotelli nei confronti di Dayane Mello. Ma ricordiamo insieme cosa è accadutoArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 26 ottobre 2020) Di recente ilha presentato un esposto dovelaanticipata del Grande Fratello Vip. Il motivo scatenante sarebbe la battuta di Mario Balotelli nei confronti di Dayne Mello. Ilha chiesto laanticipata del reality condotto da Alfonso Signorini. A far nascere la richiesta dell’associazione è stata la battuta di Mario Balotelli nei confronti di Dayane Mello. Ma ricordiamo insieme cosa è accadutoArticolo completo: dal blog SoloDonna

trash_italiano : Grande Fratello Vip, il Codacons chiede chiusura immediata e una pesante sanzione per Mediaset: ecco cosa sta succe… - infoitcultura : GF Vip: provvedimento per Enock dopo lite con Guenda? Interviene Codacons - Codacons : RT @Diregiovani: Il @Codacons questa volta si è scagliato contro il @GrandeFratello e il suo conduttore @alfosignorini per la battuta sessi… - Diregiovani : Il @Codacons questa volta si è scagliato contro il @GrandeFratello e il suo conduttore @alfosignorini per la battut… - CorrNazionale : #GrandeFratelloVip: il Codacons chiede la chiusura del reality dopo la battuta di #Balotelli rivolta a Dayane Mello… -