Francesco Monte ex fidanzato Giulia Salemi: una storia programmata a tavolino? (Di lunedì 26 ottobre 2020) Questo articolo . Giulia Salemi, l’ex di Francesco Monte ritorna nuovamente nella casa più in voga del periodo, il Grande Fratello Vip con tanti nuovi scoop. Giulia Salemi, influencer italo-persiana, dichiara che non c’è possibilità di ritorno con il modello Francesco Monte. I due concorrenti del GF ci hanno fatto credere che il loro amore è stato un … Leggi su youmovies (Di lunedì 26 ottobre 2020) Questo articolo ., l’ex diritorna nuovamente nella casa più in voga del periodo, il Grande Fratello Vip con tanti nuovi scoop., influencer italo-persiana, dichiara che non c’è possibilità di ritorno con il modello. I due concorrenti del GF ci hanno fatto credere che il loro amore è stato un …

zazoomblog : Giulia Salemi dopo Francesco Monte ha un fidanzato? - #Giulia #Salemi #Francesco #Monte - itsBieM : Da un lato mi annoia questa cosa di far entrare ex concorrenti, però dall’altro è un modo per riscattarsi dopo il p… - mirkorambone : A me piace assai Giulia Salemi tral’altro ex fidanzata di Francesco Monte se non erro #gfvip - EmpoliCalcio : Ivano Pezzuto di Lecce l’arbitro di Benevento-Empoli, gara del terzo turno di #CoppaItalia in programma mercoledì a… - 273_333 : @Italyseriusly @GiorgiaMeloni @mariogiordano5 Ma questa nn sa che pesci prendere : San Francesco difende i confini… -