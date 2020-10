Elisabetta Canalis sexy tra le zucche di Halloween

Leggi su newscronaca.myblog

(Di lunedì 26 ottobre 2020) La ricorrenza diè molto sentita in America e, se in Italia le restrizioni non permetteranno festeggiamenti,dà qualche assaggio di addobbi spaventosi e outfit a tema. La corsa ad accaparrarsi delle bellearancioni da mettere in casa, in tavola o in giardino è iniziata. La ex velina al supermercato con il marito Brian Perri e la figlia Skyler riempie il carrello. “Andiamo a tagliare la zucca” dice tra le corsie di un grande magazzino già addobbato a festa. Brian spinge il carrello e scatta le foto alla moglie e alla figlia. Poi a casa continuano i preparativi insieme alle amiche e i bambini non vedono l’ora di preparare tutto per una notte da paura. Laqualche giorno fa aveva sfoggiato un outfit ...