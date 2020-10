Effetto Covid-19 sull’industria: potrebbero chiudere 110mila attività (Di lunedì 26 ottobre 2020) Numeri spaventosi quelli dell’Effetto Covid-19 sull’industria: potrebbero essere generata una riduzione tale da far chiudere molte imprese. Secondo quanto riportato da SkyTg24, gli effetti della pandemia sull’industria potrebbero portare alla chiusura di 110mila attività. A dirlo è la Confesercenti, l’organizzazione di categoria che si occupa di rappresentare le imprese italiane di commercio, servizi, turismo, artigianato … L'articolo Effetto Covid-19 sull’industria: potrebbero chiudere 110mila attività è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 26 ottobre 2020) Numeri spaventosi quelli dell’-19 sull’industria:essere generata una riduzione tale da farmolte imprese. Secondo quanto riportato da SkyTg24, gli effetti della pandemia sull’industriaportare alla chiusura diattività. A dirlo è la Confesercenti, l’organizzazione di categoria che si occupa di rappresentare le imprese italiane di commercio, servizi, turismo, artigianato … L'articolo-19 sull’industria:attività è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Ultime Notizie dalla rete : Effetto Covid Effetto Covid: è paura sui listini Rai News La Fit Cisl: “Focolaio covid al corso di aggiornamento degli autisti di bus, 10 positivi”

La replica di Movibus Nel corso della scorsa settimana, si sono manifestati casi di dipendenti di Movibus che sono stati soggetti a quarantena preventiva per effetto di familiari contagiati da ...

La pandemia COVID-19 ha intensificato in un ` syndemic' per i pazienti della malattia cronica

La pandemia COVID-19 ha intensificato in un ` syndemic' per la gente con le malattie croniche, un nuovo studio di UNSW analizzante i dati dalle manifestazioni basse e con reddito medio dei paesi ...

