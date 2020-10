Dpcm, protesta a Napoli contro le chiusure (Di lunedì 26 ottobre 2020) La manifestazione di piazza Plebiscito è diventata un sit in con comizio improvvisato sotto la sede della regione Campania, raggiunto al termine di un corteo. A intervenire vari rappresentanti di settori e categorie, colpiti dalle chiusure e dalle restrizioni anti-Covid, previste dall’ultimo Dpcm e dalle recenti ordinanze nella Regione Campania. I manifestanti, oltre un migliaio, sono concentrati nell’area pedonale di via Raffaele de Cesare, una delle strade su cui affaccia Palazzo Santa Lucia, sede della regione Campania, presidiata da entrambi i lati dalle forze dell’ordine. In piazza rappresentanti del settore della ristorazione, barman, ma anche del mondo dell’animazione e intrattenimento, precari dello spettacolo, piccoli artigiani. ‘Ribellati al Dpcm’, ‘De Luca dimettiti’, ‘Sono un ... Leggi su udine20 (Di lunedì 26 ottobre 2020) La manifestazione di piazza Plebiscito è diventata un sit in con comizio improvvisato sotto la sede della regione Campania, raggiunto al termine di un corteo. A intervenire vari rappresentanti di settori e categorie, colpiti dalle chiusure e dalle restrizioni anti-Covid, previste dall’ultimoe dalle recenti ordinanze nella Regione Campania. I manifestanti, oltre un migliaio, sono concentrati nell’area pedonale di via Raffaele de Cesare, una delle strade su cui affaccia Palazzo Santa Lucia, sede della regione Campania, presidiata da entrambi i lati dalle forze dell’ordine. In piazza rappresentanti del settore della ristorazione, barman, ma anche del mondo dell’animazione e intrattenimento, precari dello spettacolo, piccoli artigiani. ‘Ribellati al’, ‘De Luca dimettiti’, ‘Sono un ...

