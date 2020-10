Coronavirus | Toti “Colpiti i soliti | la protesta rischia di crescere”

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 26 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Alla fine il rischio è che il prezzo più salato di questa seconda ondata lo paghino sempre gli stessi: ristoratori, proprietari e lavoratori di bar e locali. Si fa presto a dire cancelliamo il superfluo». Lo dice, in un'intervista a Repubblica, il governatore della Liguria Giovanniche aggiunge: “In questo momento non vedo tanti margini per intervenire di nuovo. Bisogna tenere una linea almeno per qualche giorno, altrimenti generiamo altra confusione. Detto questo, i bar possono compensare con le colazioni e altro fino alle 18.Ma i ristoranti con quella chiusura perdono il 70 per cento dei loro introiti. Il rischio che lacresca c'è».Mettiamola così. Se dobbiamo attrezzarci per convivere col Covid nel medio periodo, dobbiamo muoverci diversamente, soprattutto se, ...