Coronavirus, Simona Ventura in ospedale con la mascherina abbassata: è bufera sui social (Di lunedì 26 ottobre 2020) Coronavirus e critiche per Simona Ventura: la giornalista insieme al figlio Niccolò ed un gruppo di medici non indossava la mascherina Non un bellissimo periodo per la celebre giornalista, che nelle ultime ore è finita al centro delle critiche per via di una foto postata su Instagram. Il periodo nel nostro paese è quello che … L'articolo Coronavirus, Simona Ventura in ospedale con la mascherina abbassata: è bufera sui social proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 26 ottobre 2020)e critiche per: la giornalista insieme al figlio Niccolò ed un gruppo di medici non indossava laNon un bellissimo periodo per la celebre giornalista, che nelle ultime ore è finita al centro delle critiche per via di una foto postata su Instagram. Il periodo nel nostro paese è quello che … L'articoloincon la: èsuiproviene da Leggilo.org.

___vipera___ : Adesso qualcuno dell’ospedale Gaetano Primi mi deve spiegare perché Simona Ventura può farsi le foto con i medici s… - Simona_deSimone : RT @jeperego: .@MassimGiannini da leggere. Da rileggere. Una lettura che dovrebbe essere trasmessa in televisione, in radio, con altoparla… - ramses09975976 : RT @LaStampa: «Fare sesso indossando la mascherina non serve per scongiurare i contagi».Lo precisa subito la sessuologa e psicoterapeuta Si… - LaStampa : «Fare sesso indossando la mascherina non serve per scongiurare i contagi».Lo precisa subito la sessuologa e psicote… - rep_firenze : Toscana coronavirus, Giani firma un'ordinanza: 'Non fermiamo la sanità ordinaria ma niente visite in ospedale' [di… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Simona Coronavirus, Simona Sala: "E' giusto che le regioni prendano le loro misure" La7 Farmaci, disponibile nuova molecola per gestire costipazione da oppioidi

"Una partnership nata dalla comunanza di valori, passione ed innovazione per migliorare la salute dei pazienti", ha commentato Simona Falciai, General Manager di Shionogi Italia. Il coronavirus, che ...

Rapporto Export, SACE: al via i Roadshow digitali per le imprese

Nonostante la persistenza di diverse complessità nello scenario e lo shock Covid-19 che impatterà sulla performance dell ... con gli interventi, introdotti da Simona Vultaggio, specialist business ...

"Una partnership nata dalla comunanza di valori, passione ed innovazione per migliorare la salute dei pazienti", ha commentato Simona Falciai, General Manager di Shionogi Italia. Il coronavirus, che ...Nonostante la persistenza di diverse complessità nello scenario e lo shock Covid-19 che impatterà sulla performance dell ... con gli interventi, introdotti da Simona Vultaggio, specialist business ...