Como | percepisce redditto di cittadinanza ma il marito lavora in Svizzera | denunciata

(Di lunedì 26 ottobre 2020), 26 ottobre 2020 - Per quasi due anni ha percepito il reddito di. Ma - secondo quanto ricostruito dalla Guarda di Finanza - la donna, residente nel Comasco, aveva omesso un "piccolo ...

(askanews) - Una donna di Carlazzo (Como) è stata denunciata dai finanzieri della Compagnia di Menaggio (Como) per aver percepito il reddito di cittadinanza senza averne titolo. Lo hanno riferito in ...Il coniuge possedeva un'auto di grossa cilindrata e questo, insieme al suo reddito estero, è stato uno dei dettagli che non sono sfuggiti alla Finanza ...