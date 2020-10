Champions League 2020/2021, regolamento diffidati: come funziona (Di lunedì 26 ottobre 2020) Entra nel vivo la Champions League 2020/2021 e per le italiane – Juventus, Inter, Atalanta e Lazio – è tempo di grandi esami per dimostrare di stare al passo con le grandi d’Europa. Per le formazioni sarà vitale monitorare anche la situazione legata ai calciatori diffidati. Il regolamento Uefa parla chiaro: la diffida scatta alla seconda ammonizione, con la terza che vale la squalifica per il prossimo turno nella fase a gironi. Successivamente la diffida scatterà automaticamente ad ogni ammonizione successiva (e quindi squalifica alla quinta e alla settima). Le ammonizioni, oltre ad essere cancellate al termine della fase preliminare, sono azzerate anche a partire dai quarti di finale in poi. Sportface.it vi terrà aggiornati in caso di ... Leggi su sportface (Di lunedì 26 ottobre 2020) Entra nel vivo lae per le italiane – Juventus, Inter, Atalanta e Lazio – è tempo di grandi esami per dimostrare di stare al passo con le grandi d’Europa. Per le formazioni sarà vitale monitorare anche la situazione legata ai calciatori. IlUefa parla chiaro: la diffida scatta alla seconda ammonizione, con la terza che vale la squalifica per il prossimo turno nella fase a gironi. Successivamente la diffida scatterà automaticamente ad ogni ammonizione successiva (e quindi squalifica alla quinta e alla settima). Le ammonizioni, oltre ad essere cancellate al termine della fase preliminare, sono azzerate anche a partire dai quarti di finale in poi. Sportface.it vi terrà aggiornati in caso di ...

aaronramsey : Champions League nights are back ?? Bravi ragazzi, importanti per iniziare con la vittoria ???? #ForzaJuve #ucl - OptaPaolo : 3 - Andrea #Pirlo è il 3° allenatore nella storia della #Juventus a vincere la prima trasferta della fase finale di… - romeoagresti : #Morata ha segnato il 53 per cento dei propri goal in Champions League con la maglia della #Juventus: 9 su 17 [via @OptaPaolo]?????? - SkySport : Shakhtar Donetsk Inter, tutto quello che c'è da sapere sul match di Champions League #SkyUCL #UCL #SkySport… - junews24com : Conferenza stampa Pirlo: quando parla il tecnico della Juve - -

Ultime Notizie dalla rete : Champions League Champions League, gol e highlights della prima giornata Sky Sport Sud Corea: a 41 anni si ritira Lee, idolo dei tifosi

Ha deciso di lasciare il calcio, a 41 anni, l'attaccante sudcoreano Lee Dong-gook, miglior marcatore sia nella K-League sia nella Champions League asiatica e uno dei calciatori più amati nel Paese. Lo ...

Psg, finalmente Kean! Gol e sorrisi a Parigi. E Tuchel ora se lo gode

Doppietta alla sua prima da titolare in Ligue 1: l'azzurro fa due gol al Digione in 23 minuti per rafforzare la scelta del DG Leonardo e rispondere a Tuchel, che si era lamentato di non avere un vero ...

Ha deciso di lasciare il calcio, a 41 anni, l'attaccante sudcoreano Lee Dong-gook, miglior marcatore sia nella K-League sia nella Champions League asiatica e uno dei calciatori più amati nel Paese. Lo ...Doppietta alla sua prima da titolare in Ligue 1: l'azzurro fa due gol al Digione in 23 minuti per rafforzare la scelta del DG Leonardo e rispondere a Tuchel, che si era lamentato di non avere un vero ...