Carlo Conti choc a Domenica Inn | “Non riesco più a pronunciare bene le parole”

Leggi su yeslife

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Ospite da Mara Venier aInn, il conduttore fiorentino,ha riscontrato una difficoltà che finora non si era mai palesata L’intero Paese sta attraversando un momento molto difficile, ma in questo triste quadro generale non sono mancate neanche le sofferenze dei personaggi Vip. C’è chi ha avvertito dentro lo “strazio” della malattia, … L'articoloInn: “Nonpiù ale parole” proviene da YesLife.it.