Calcio, Figc e Lega si rivolgono al Governo: "Rischio collasso, aiutate il movimento!" (Di lunedì 26 ottobre 2020) E' un momento molto difficile per lo sport italiano e il Calcio da questo punto di vista non fa eccezione. Il "Pallone", di fatto, chiede aiuto al Governo, tenuto conto del nuovo provvedimento di legge, riguardante gli aiuti economici a fronte dell'emergenza sanitaria Legata alla pandemia di Covid-19. Per questo motivo, i presidenti di Figc e Lega Serie A Gabriele Gravina e Paolo Dal Pino hanno scritto una lettera ai ministri Gualtieri, Spadafora e Speranza, parlando di: "Rischio collasso". Una situazione che, ovviamente, non riguarda tanto i club di Serie A che pagano ingaggi milionari ai calciatori, ma soprattutto per le piccole società la cui sopravvivenza è fortemente a rischio. A rivolgersi all'Esecutivo è stato il ...

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Figc Il calcio dilettanti si ferma anche in Veneto, soddisfatta la Figc. Ecco cosa succede adesso Il Mattino di Padova Nazionale femminile, altre due azzurre positive a Coverciano

Lo rende noto la Figc, informando che i tamponi delle due azzurre risultano a bassa carica. I test sono stati ripetuti questa mattina, sia per le due calciatrici positive, sia per il resto del gruppo ...

Calcio femminile, altre due positive in Nazionale

